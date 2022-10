BARLETTA – Michele Cianci non è più l’amministratore unico di Barsa SpA. L’avvocato, agli arresti domiciliari da diverse settimane, non ha rassegnato le sue dimissioni nel corso dell’assemblea odierna, ma ha preso atto della revoca dell’incarico da parte del Comune di Barletta, in qualità di socio dell’azienda di servizi ambientali. Lunedì la nomina del nuovo CdA.