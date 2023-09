Barletta, verso la Paganese aspettando risvolti di mercato

BARLETTA – Entra nel vivo la settimana che porterà il Barletta all’esordio in campionato. La prima giornata del girone H di Serie D vedrà i biancorossi impegnati in casa della Paganese, nel match di domenica alle 17:30.

Prima sessione di allenamento per la squadra di Ginestra (foto Sergio Porcelli), che dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia per mano del Bitonto ha la possibilità di guardare solo a ciò che succede in regular season. Fondamentale, per la sfida al Torre di Pagani, ristabilire l’assetto difensivo che è mancato domenica al Puttilli: Lobosco e Silvestri, affaticati dopo le ultime sedute atletiche, hanno saltato la sfida contro i neroverdi e dovranno recuperare in vista della trasferta in Campania. Bramati al centro della difesa resta un adattamento e Ginestra conta di riavere difensori di ruolo per la prima di campionato.

Maggiore varietà in mezzo al campo, con Cafagna e Marconato che possono giocarsi una maglia da titolare: il barlettano, partito in panchina in Coppa Italia, si giocherà le sue chances per invertire la gerarchia iniziale con l’argentino. Curiosità per il ruolo che avrà Venanzio: ottimo l’impatto dell’esterno sinistro a partita in corso, adesso seriamente candidato ad un posto tra gli undici di partenza.

In attacco, Ngom guadagna terreno grazie al gol contro il Bitonto, ma Ginestra farà le sue valutazioni durante gli allenamenti settimanali. Resta urgente la necessità di un attaccante di spessore che possa garantire il salto di qualità all’intero reparto: sfumati Sosa e Perez, quest’ultimo pronto a sposare il Casarano, il Barletta cerca ciò che è rimasto. Nove giorni alla chiusura del calciomercato della Serie D.

