Barletta, tutto pronto per la finale d’andata

BARLETTA – È il momento della finale per il Barletta, che giovedì alle 18 sarà impegnato a Galatina per l’andata di Coppa Italia. De Candia riconosce la difficoltà del match, soprattutto alla luce dello 0-0 in campionato ad ottobre. Il poker al Corato infonde ulteriore fiducia ai biancorossi. Rientra in gruppo Pinto, ancora out Parisi. Le scelte per la sfida in Salento verranno ufficializzate solo a ridosso della partita. Galatina che domenica non ha giocato contro il Racale, De Candia si tiene stretti i novanta minuti contro il Corato e preferisce un avvicinamento di questo tipo. Match in diretta su Antenna Sud.

