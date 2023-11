Barletta, tre punti a Rotonda ma Ginestra punta a migliorare la prestazione

BARLETTA – Prestazione non esaltante, ma il Barletta è solido, sa soffrire e porta a casa i tre punti. Ancora tanto da lavorare secondo il tecnico biancorosso Ciro Ginestra, il 2-0 sul campo del Rotonda non sposta nulla in termini di classifica.

Il forte vento ha condizionato sia Rotonda che Barletta, i biancorossi hanno colpito nei momenti decisivi e i lucani si sono complicati il match con l’autogol di Bran dopo 5 minuti. Dimenticato l’amaro in bocca per il pareggio contro la Palmese. Domenica arriva il Gravina, che ha battuto l’ex capolista Fasano con un netto 4-1.

