Bitonto, deciso il post-Loseto: panchina al tandem Santoruvo-Modesto

BITONTO – Poche ore fa il Bitonto ha ufficialmente comunicato l’esonero di Valeriano Loseto. Il tecnico lascia in seguito alla brutta sconfitta rimediata contro il Nardò. Salvo ulteriori sorprese, saranno Vincenzo Santoruvo e Francesco Modesto ad ereditare la guida dei neroverdi. Il primo, proprio di origini bitontine, è attualmente impegnato con le giovanili dell’Ascoli, sarà dunque necessaria la rescissione del contratto che lo lega ai marchigiani prima di formalizzare il suo ritorno in Puglia. Il tecnico classe 1978 è stato vice-allenatore della Viterbese nella passata stagione. Per Modesto, invece, si tratta di un gradito ritorno. Qualche ora e per il Bitonto si aprirà una nuova importante parentesi: al tandem Santoruvo-Modesto il compito di salvare i neroverdi.

