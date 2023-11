Barletta, testa all’Altamura ma senza Schelotto

BARLETTA – Il Barletta (foto Ruggiero Di Benedetto) entra nel vivo della preparazione del match contro l’Altamura. I murgiani, in vetta alla classifica del girone H, sono attesi dai 5000 del Puttilli e dalla voglia di riscatto dei biancorossi, reduci dalla sconfitta per 4-3 nel derby della BAT contro la Fidelis Andria.

Allenamenti in corso per la squadra di Ciro Ginestra, ex della partita, che sta facendo le sue valutazioni tecnico-tattiche per la sfida di domenica, crocevia fondamentale per le ambizioni del Barletta. Verso la conferma del 4-3-3 delle ultime settimane, ma con interpreti potenzialmente diversi rispetto a quelli utilizzati nello scorso weekend. Sotto i riflettori il centrocampo over e l’attacco con Venanzio titolare, due scelte che potrebbero essere modificate nell’arco dei prossimi giorni.

Sicuramente assente Ezequiel Schelotto, che ha effettuato una serie di esami strumentali ad inizio settimana. Progressi fisici per l’argentino, che però non sarà disponibile per l’Altamura e dovrebbe tornare in gruppo soltanto a partire da martedì, con l’obiettivo di essere a disposizione per la trasferta di Casarano. Ginestra, dunque, potrebbe riproporre il tridente offensivo con Diaz prima punta e Russo e Ngom sugli esterni, con un under in mezzo al campo.

Attesa anche per le disposizioni sul settore ospiti del Puttilli, con la tifoseria altamurana che dovrà aspettare comunicazioni ufficiali in materia di ordine pubblico. Già partita, invece, la vendita dei tagliandi per i tifosi barlettani.

