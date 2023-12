Barletta, subito testa all’Angri

BARLETTA – Il Barletta torna da Fasano con un punto prezioso per la salvezza. In attesa dell’insediamento del nuovo direttore sportivo Marcello Pitino e del nuovo tecnico Dino Bitetto, entrambi presenti al Curlo, è Christian Carbone a guidare i biancorossi ad un parziale riscatto dopo il 2-5 incassato al Puttilli dal Martina. L’allenatore ad interim si gode la reazione della squadra nell’1-1 contro la squadra di Tiozzo. La trattativa per l’ingresso in società di Michele Dibenedetto e la posizione del presidente onorario Mario Dimiccoli ha assorbito l’attenzione della settimana, ma il Barletta ha reagito sul campo. Adesso si guarda al match di mercoledì contro l’Angri.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp