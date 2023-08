Barletta, sottopasso via Milano: ascensore fuori servizio

BARLETTA – Disagi nei giorni di Ferragosto per il sottopasso pedonale che collega via Milano e via Fracanzano a Barletta. L’ascensore che permette di arrivare dal marciapiede al corridoio interrato è fuori servizio ormai da lunedì e si attende di procedere con la manutenzione della ditta incaricata dagli uffici comunali di competenza.

L’amministrazione comunale, che a fine gennaio aveva inaugurato il nuovo strumento per agevolare gli accessi al sottopasso, deve fare i conti con il guasto in un momento cruciale dell’anno, in particolare con via Fracanzano che rappresenta uno snodo verso la zona della litoranea di Ponente. A ciò si aggiunge la necessità di raggiungere l’area mercatale del quartiere Borgovilla.

Il settore competente del Comune di Barletta ha già comunicato alla ditta di procedere con l’intervento di manutenzione, ma la settimana di Ferragosto ha già causato i primi disagi ai cittadini che hanno scelto di spostarsi a piedi. Con l’ascensore fuori servizio, in tanti hanno dovuto sobbarcarsi la salita tramite scale o trovare addirittura una soluzione alternativa attraversando la città in altri modi.

L’amministrazione comunale ha chiesto che l’intervento sia immediato, in modo da non creare ulteriori disagi ai residenti e a coloro che si servono del sottopasso per raggiungere centro cittadino e zona periferica.

