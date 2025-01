Barletta, scontro Cilli-Coalizione Civica in Commissione Cultura

BARLETTA – È polemica in Commissione Cultura a Barletta, a ridosso del consiglio comunale previsto per mercoledì 15 gennaio. Coalizione Civica attacca frontalmente l’assessore di settore Oronzo Cilli, imputando una serie di rallentamenti nella progettualità alle assenze reiterate del componente della Giunta Cannito.

«La frequente assenza di Cilli non viene motivata, non è oggetto di scuse da parte sua e paralizza le attività della commissione», spiegano in una lettera al sindaco i consiglieri Carmine Doronzo e Michela Diviccaro, ai quali si aggiunge anche Giuseppe Paolillo del PD.

Stando alla comunicazione inviata a Cannito, le assenze di Cilli sarebbero state riscontrate anche in concomitanza con la Commissione Attività Produttive, bloccando i lavori di dieci consiglieri in una sola volta.

La replica di Cilli non si è fatta attendere, con le scuse per le assenze ma anche con la richiesta di concordare con un congruo anticipo le sedute da fissare: «Sono rammaricato e farò in modo di essere tempestivo nel comunicare eventuali ed ulteriori assenze – spiega l’assessore – chiedo comunque che la seduta venga concordata per evitare impegni concomitanti». Mercoledì, intanto, si torna in via Zanardelli per il consiglio comunale. Attesa per il nuovo capitolo tra lo stesso Cilli e Coalizione Civica.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author