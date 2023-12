“Rfi è già a lavoro per individuare la soluzione tecnica migliore alla risoluzione delle problematiche relative alla raccolta delle acque meteoriche, impegnandosi al completamento dei lavori utili all’apertura del sottovia”. È quanto fa sapere il Comune di Barletta sull’incontro avvenuto a Roma nelle scorse ore, tra il sindaco della città, Cosimo Cannito, e Gianpiero Strisciuglio amministratore delegato della società accusata dal primo cittadino di avere compiuto “errori nei progetti per la realizzazione dei sottopassi di via Vittorio Veneto e via Andria” che avrebbero così comportato “ritardi nella consegna delle opere”. Dalla riunione, a cui ha preso parte anche il senatore barlettano di Forza Italia, Dario Damiani è emerso anche l’impegno del Comune “a gestire, dopo i lavori, i sistemi di smaltimento delle acque meteoriche delle opere stradali che verranno realizzati”.

