Barletta, rammarico dopo il pareggio con l’Acquaviva

BARLETTA – Una beffa all’ultimo istante che lascia l’amaro in bocca, ma che deve anche far riflettere sull’importanza di chiudere le partite. Il Barletta incappa nel primo pareggio casalingo della stagione, l’Acquaviva stoppa la capolista sull’1-1 ed è la prima squadra dell’Eccellenza 24/25 a portar via punti dal Puttilli. Il commento di Nicola De Santis, che ha sostituito per l’ultima volta lo squalificato Pasquale De Candia.

Le assenze di Montrone e Strambelli pesano, ma De Santis difende i biancorossi scesi in campo contro l’Acquaviva. Domenica, da calendario, la trasferta di Gallipoli. Si attendono sviluppi sul futuro giallorosso, dopo che i salentini non si sono presentati sul campo del Foggia Incedit.

