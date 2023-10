Barletta, presentato il Mennea Day del 14 ottobre

BARLETTA – Presentata a Barletta l’edizione 2023 del Mennea Day, che si svolgerà allo stadio Cosimo Puttilli sabato 14 ottobre. Un programma di gare ed eventi nel ricordo del più grande velocista italiano di tutti i tempi, con la collaborazione delle associazioni sportive ma soprattutto delle scuole del territorio. I dettagli del programma nella conferenza presso il Liceo Scientifico Sportivo “Carlo Cafiero”.

L’esempio di Pietro Mennea resta vivo anche nelle generazioni che non l’hanno vissuto e rappresenta ancora oggi un punto di riferimento per gli sportivi, barlettani e non.

Chiusa definitivamente, inoltre, una polemica su organizzazione, date e fondi stanziati per il Mennea Day. Accantonati i problemi sorti tra l’assessore allo sport del Comune di Barletta Marcello Degennaro e il referente del Gruppo Sportivo Avis Eusebio Haliti.

