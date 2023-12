Barletta: presentati Pitino e Bitetto, rescissioni per Silvestri e Marilungo

BARLETTA – Presentati in conferenza stampa Marcello Pitino e Dino Bitetto, rispettivamente nuovo direttore sportivo e nuovo allenatore del Barletta. Esordio già avvenuto nel ko contro l’Angri dopo un primo antipasto a Fasano, con delle tempistiche ritenute in linea con le urgenze del calcio giocato e la trattativa tra il presidente onorario Mario Dimiccoli e l’imprenditore barlettano Michele Dibenedetto. Resta prioritario l’obiettivo d’ora in avanti: salvare la squadra da una retrocessione in Eccellenza. Attesi nelle prossime ore i primi movimenti di mercato in entrata, mentre sono state ufficialmente annunciate le rescissioni di Silvestri e Marilungo. Il Barletta si allenerà fino alla mattina del 24 dicembre.

