Barletta: Madre e figlio morti in casa, ‘Nessuna violenza sui corpi’

Nessun segno di violenza è stato riscontrato sui corpi di Raffaella Angela Dimiccoli di 73 anni e di suo figlio Michele Caporusso di 53, trovati senza vita martedì scorso nella villetta in cui abitavano in via Belle arti a Barletta.

È quanto emerso dalle autopsie effettuate, nelle scorse ore, dal professore Antonio De Donno dell’istituto di Medicina legale del Policlinico di Bari: sui cadaveri sono stati compiuti esami approfonditi i cui esiti, che si conosceranno tra qualche settimana, potranno aiutare le indagini dei carabinieri e stabilire tempi e cause dei decessi.

L’immobile su due piani in cui sono stati rinvenuti i corpi è stato sequestrato assieme a diversi oggetti che saranno analizzati dai militari. Le vittime furono trovate dal marito della 73enne e padre di Michele: fu lui ad allertare i soccorsi al suo rientro da una casa di campagna in cui era stato con un altro figlio per qualche giorno. La procura di Trani ha aperto una inchiesta per omicidio colposo e al momento si procede contro ignoti.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp