Barletta, le mosse di Ciullo verso il Rotonda

BARLETTA – Comincia il weekend in casa Barletta e nel mirino c’è il delicato scontro diretto del Puttilli contro il Rotonda. Lucani che possono contare su un tesoretto di 4 punti di vantaggio sulla zona playout, con i biancorossi che vincendo domenica si avvicinerebbero ad una sola lunghezza di distanza.

Squadra di Ciullo in campo giovedì pomeriggio per la partitella a tutto campo, con il tecnico leccese che ha sperimentato le diverse soluzioni proposte in ballottaggio. Su tutte, ovviamente, l’avvicendamento tra Diaz e La Monica: le prove deludenti dell’argentino aprono ad una possibile maglia da titolare per il compagno di squadra, subentrato a Palma Campania e in gol nella ripresa per il momentaneo 2-1 prima del tris rossonero.

Nuovamente a piccole dosi Eyango e Garofalo, con Ciullo che ne valuterà un inserimento in distinta soltanto in extremis. L’allenatore, a fine sessione, si è trattenuto con Cafagna e Del Prete per discutere dei movimenti a centrocampo. Basanisi e Fornaro dovrebbero comunque rimanere i punti fermi della mediana, in attesa di sciogliere i dubbi sulla terza pedina nel 4-3-3.

Biancorossi in campo venerdì, poi nella rifinitura di sabato mattina per fugare gli ultimi dubbi di formazione. Contro il Rotonda un solo risultato a disposizione, con il pubblico barlettano che si aspetta uno sprint salvezza nelle ultime otto partite.

