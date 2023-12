Barletta in crisi, al Puttilli vince l’Angri 1-2

BARLETTA – Il pareggio di Fasano non sposta l’inerzia, il Barletta torna a perdere e lo fa contro l’Angri. Al Puttilli è 1-2 per i campani, che rimontano il vantaggio di Caputo con le reti di Schiavino e Ascione.

Bitetto non stravolge la squadra e conferma il 4-3-3, ma nello schieramento di partenza torna Ezequiel Schelotto. L’ex Di Costanzo torna al Puttilli dopo l’esperienza in biancorosso nel 2012 e schiera l’Angri con lo stesso modulo del Barletta.

Padroni di casa che mantengono il possesso, ma i campani si rendono più pericolosi. Al 3′ Longo calcia alto da fuori area, al 10′ Marconato sbaglia un retropassaggio e Provitolo deve impegnarsi per evitare la pressione degli attaccanti grigiorossi. Al 12′ sugli sviluppi di un corner ci prova anche Allegra, blocca il portiere del Barletta. Due minuti dopo altra occasione per Longo che strozza il mancino e non inquadra lo specchio. Il primo squillo dei biancorossi arriva al quarto d’ora, cross di Cafagna per Diaz che di testa trova la risposta di Palladino. Al 19′ arriva il gol del Barletta: rimessa laterale di Cafagna per Schelotto, di prima per Caputo che scarica un destro rabbioso in rete. Al 33′ occasione per l’Angri, errore in disimpegno della difesa biancorossa, Ascione entra in area ma trova solo il palo esterno. Al 42′ il pareggio campano: cross di De Marco dalla destra, Schiavino tutto solo a centro area per lo stacco di testa che vale l’1-1 all’intervallo.

Ripresa al via con un cambio nell’Angri, dentro Tall per Longo. Al primo squillo, i campani vanno in vantaggio: Tall recupera palla e serve Ascione, cavalcata solitaria e destro incrociato per l’1-2 grigiorosso. Al 13′ angolo per il Barletta dalla sinistra, palla che attraversa l’area piccola ma nessuno trova il tocco decisivo. La partita si fa statica fino alle fasi finali, pochi sprazzi da una parte e dall’altra. Al 47′ corner per il Barletta dalla destra, la palla attraversa l’area piccola ma il pallone colpito in mischia termina fuori.

Finisce qui, l’Angri sbanca il Puttilli e il Barletta chiude il 2023 con la terza sconfitta casalinga consecutiva dopo Altamura e Martina. Biancorossi a +1 sulla zona playout.

TABELLINO

BARLETTA (4-3-3): Provitolo; Rizzo, Camilleri, Lobosco, Sepe (78′ Inguscio); Cafagna (66′ Ngom), Marconato, Fornaro (64′ Padovano); Caputo (72′ Mancarella), Diaz, Schelotto (53′ De Marco). A disposizione: Sapri, Bramati, Lacassia, Garofalo. All. Bitetto.

ANGRI (4-3-3): Palladino; De Marco, Allegra, Schiavino, Picascia; Fabiano, Sabatino, Herrera; Rosolino (88′ Di Mauro), Longo (46′ Tall), Ascione. A disposizione: Scarpato, Tipaldi, Mane, Caccavallo, Fiele, Giorgio, Mansour. All. Di Costanzo.

Arbitro: Diego Castelli di Ascoli Piceno.

Ass.1: Domenico Colonna di Vasto.

Ass.2: Andrea Mongelli di Chieti.

Marcatori: 19′ Caputo (B), 42′ Schiavino (A), 52′ Ascione (A).

Ammoniti: Schiavino (A), Caputo (B), Palladino (A), Allegra (A).

Angoli: 3-4.

Recupero: 1′ pt, 6′ st.

