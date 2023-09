Barletta, Ginestra: “Con questo pubblico non ci sono limiti”

BARLETTA – Prima vittoria stagionale per il Barletta, che al Puttilli batte 2-1 in extremis il Santa Maria Cilento. Le firme di Schelotto nel primo tempo e Di Piazza con un rigore all’ultimo respiro, nel mezzo il pareggio di Gassama.

Soddisfazione per Ginestra nel postpartita, che commenta non risparmiando complimenti all’avversario: «Quando si vince all’ultimo secondo si è anche un po’ fortunati, ma è giusto dire che la squadra ha retto bene per tutto l’arco del match e ha avuto diverse chances per archiviare la pratica ben prima». A deciderla Di Piazza su rigore: «Matteo è un ragazzo prezioso per noi – spiega Ginestra – non è da tutti prendersi la responsabilità di un momento del genere». Adesso la seconda in casa, arriva il Gallipoli. Il tecnico è carico: «Con questo pubblico non ci sono limiti e ostacoli, siamo mentalmente pronti a ricaricare le batterie e tornare in campo per lottare e vincere».

In conferenza anche Osvaldo Ferullo, soddisfatto della prova del Santa Maria: «Non era facile contro una squadra di questa caratura e con un pubblico di questa portata, abbiamo dato prova di essere una squadra gagliarda e siamo riusciti a rimetterla in piedi. Quando però cali di intensità anche per un solo momento, rischi di pagarla e siamo stati puniti».

