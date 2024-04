Barletta, G7: elicottero della Repubblica Italiana nel fossato del Castello

BARLETTA – Ancora preparativi per gli eventi correlati al G7 a Barletta, con il Castello Svevo che sarà tra i centri organizzativi per l’evento mondiale in programma a Borgo Egnazia dal 13 al 15 giugno. Il maniero cittadino, infatti, ospiterà i Capi di Stato al loro arrivo in Italia, con una cena e un concerto di benvenuto prima del trasferimento nel territorio fasanese.

Per testare la base logistica in vista del summit internazionale, mercoledì mattina è atterrato nel fossato, lungo via Carlo Cafiero, un elicottero della Repubblica Italiana. A presidiare il velivolo, che ha toccato terra in tarda mattinata, una volante dei Carabinieri in attesa della delegazione incaricata di effettuare un sopralluogo tecnico dell’area.

Non si tratta del primo atterraggio a Barletta. Diverse settimane fa, lo stesso elicottero ha attirato la curiosità dei cittadini all’interno dello stadio Cosimo Puttilli. La delegazione del G7, invece, ha visitato le stanze del Castello Svevo durante la scorsa settimana, alla presenza delle autorità locali e delle forze dell’ordine che stanno seguendo gli sviluppi adottando le più strette misure di sicurezza. Resta la curiosità intorno ai preparativi, in attesa dell’appuntamento di giugno con i leader mondiali che passeranno dalle strade di Barletta.

