Barletta, disposto il rilascio dell’area del Green Park

BARLETTA – Il Tribunale di Trani dispone il rilascio dell’area del Green Park, la struttura sportiva in via Rossini. Il Comune di Barletta ha comunicato l’accoglimento del ricorso presentato dall’amministrazione comunale, alla quale era precluso l’accesso all’intera area verde in cui si trova il campetto.

Stando a quanto riportato da Palazzo di Città, la società affidataria della struttura sportiva non avrebbe mai provveduto a liberare e sgomberare l’area, nonostante le diverse diffide ricevute nel corso degli ultimi anni in cui l’impianto è rimasto chiuso. Il Comune di Barletta ha avviato un’azione legale volta al recupero della zona, già a rischio di occupazioni abusive e atti vandalici. Avviata un’operazione di controllo per prevenire eventuali danni, in attesa di pianificare le operazioni di recupero e riutilizzo.

Resta invece il contenzioso legale in atto per il campo di Santa Maria degli Angeli. L’assessore a contratti, gare e appalti Rosaria Mirabello sostiene che la struttura non si trovi sotto sequestro, diversa la posizione delle associazioni sportive cittadine che chiedono il regolare utilizzo dell’impianto anche durante l’azione legale in corso e l’eventuale chiusura soltanto dopo il giudizio. La parrocchia ne rivendica l’usucapione, ma il campo risulta di proprietà comunale. Atteso un nuovo intervento dei dirigenti sportivi barlettani per sollecitare l’amministrazione ed ottenere una soluzione immediata sia per le scuole calcio, sia per le attività amatoriali.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author