Barletta, Dimiccoli-Dibenedetto: “Da oggi nuovo progetto”

BARLETTA – Crocevia fondamentale nella stagione del Barletta Calcio, che rimodula il suo assetto societario con l’ingresso di Michele Dibenedetto nel club biancorosso.

Il presidente onorario Mario Dimiccoli apre all’imprenditore barlettano, già main sponsor del sodalizio: “Questa società è sana ed è pronta ad accogliere nuove forze imprenditoriali come Dibenedetto, rimettiamo in carreggiata il progetto tecnico e programmiamo il futuro da questo momento in poi”.

Dibenedetto esordisce facendo da eco a Dimiccoli: “Da oggi comincia un nuovo progetto, affiancherò Dimiccoli in questo percorso. Sarà un ingresso graduale ma cercheremo di trovare una quadra per guardare a lungo termine”.

