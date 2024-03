Barletta, Ciullo sprona i suoi verso Gravina

BARLETTA – Scontro salvezza decisivo per il Barletta, che domenica alle 15 affronterà il Gravina al Vicino. Biancorossi che hanno concluso la rifinitura del sabato sul sintetico del Manzi-Chiapulin, per abituarsi al terreno di gioco dell’impianto murgiano.

Barletta a +2 sul Gravina, ma soprattutto a -4 dalla salvezza diretta prima del poker terribile tra Fidelis Andria, Altamura, Casarano e Martina. Valutazioni in corso in difesa, ballottaggi anche a centrocampo dove Cafagna è in vantaggio su Mancarella, davanti La Monica titolare. Recupera Ngom, ancora fuori Eyango.

Settore ospiti in via di riempimento, ancora una presenza massiccia del pubblico barlettano in trasferta.

