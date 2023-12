Barletta, Cannito ritira le dimissioni

BARLETTA – Cosimo Cannito ritira le dimissioni e resterà il sindaco di Barletta. Ad una settimana dalla decisione successiva ad un consiglio comunale in cui erano emerse divergenze interne alla maggioranza, il primo cittadino ha scelto di tornare sullo scranno più alto di Palazzo di Città.

L’annuncio ufficiale è previsto per sabato mattina in una conferenza stampa alle 10. Previsto anche l’ingresso in Giunta di Giuseppe D’Alba, nuovo assessore all’ambiente.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp