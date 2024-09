Barletta, Cannito invita a moderare toni: ‘Polemiche dannose per città’

Cosimo Cannito, sindaco di Barletta, ha invitato a ridurre le tensioni politiche e a concentrarsi sulle esigenze dei cittadini. “Capisco che il ruolo dell’opposizione sia quello di mettere sotto pressione l’Amministrazione – ha detto il Sindaco –, ma il bene comune dovrebbe spingerci a moderare i toni delle polemiche, che danneggiano sia la politica sia l’immagine della nostra città”.

Cannito ha poi aggiunto che non vi sono ragioni sufficienti per revocare un incarico assessorile a causa di una frase interpretata oltre il suo reale intento, per la quale sono state già presentate pubbliche scuse in Consiglio comunale.

