Barletta Calcio, ultime ore per ritoccare la rosa

BARLETTA – Ultime ore per il mercato dei professionisti e Barletta che tenta di attingere dalla categoria superiore per implementare il parco attaccanti a disposizione di Ciro Ginestra. Situazione in stand-by, con la possibilità di accelerazioni decisive a ridosso delle fasi conclusive.

I nomi principali trattati dai biancorossi, al momento, restano al proprio posto: Perez è ancora un calciatore della Virtus Francavilla nonostante il primo affondo di Camicia e Pavarese, il rilancio del Casarano e un ultimo contatto con il Varese, anche quest’ultimo bloccato dai mancati accordi con la società biancoceleste. Sosa resta un elemento di cui il Cerignola non vuole privarsi, a meno che il Barletta non presenti sul piatto una cospicua offerta economica per liberare l’argentino da un triennale con gli ofantini.

Per l’attacco resta viva la pista Jefferson, anche se non ci sarà modo di parlare con l’entourage del calciatore prima di venerdì sera. Non si escludono, quindi, eventuali alternative da valutare nell’attesa: per adesso, però, non ci sono piste concrete.

Biancorossi attivi anche in altri reparti: si cerca un sostituto di Paparella tra i pali e potrebbe essere il 2004 Provitolo, ex Afragolese, che lascerebbe Nardò in caso di ritorno di Viola nella porta granata. In difesa si valuta Cipolletta, in uscita dal Brindisi e seguito anche dai salentini di Nicola Ragno. Tutto ancora aperto per un Barletta che tenta gli ultimi colpi.

