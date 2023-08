Barletta Calcio, oggi l’amichevole contro il Molfetta

BARLETTA – Seconda amichevole d’agosto per il Barletta, che alle 19 affronta il Molfetta al Paolo Poli. Dopo il pareggio del Puttilli contro l’Avellino, i biancorossi di mister Ciro Ginestra tornano in campo in trasferta contro la squadra di Fabio Di Domenico, che attende di conoscere il suo futuro nelle caldissime settimane che potrebbero portare ad una riammissione in Serie D.

Battute finali per la prima fase del ritiro estivo per il Barletta, che il 13 agosto chiuderà la preparazione atletica in sede prima di un trasferimento fuori città. Quello contro il Molfetta è il secondo test in calendario, mentre un terzo arriverà sabato 12, al Puttilli, contro il Corato. Due occasioni, dunque, per fare il punto sull’organico e valutare nuovi interventi sul mercato, in particolare in difesa e in attacco.

Grande entusiasmo in città, dimostrato anche dalla campagna abbonamenti che procede a gonfie vele: 2700 tessere sottoscritte, Curva Nord sold-out e Tribuna in rapido esaurimento. Ancora nessuna novità per il settore Distinti, con il sindaco Cannito che ha promesso un’accelerazione per l’apertura. Questa resta subordinata però all’installazione dei tornelli elettronici del costo di 240mila euro, che porterebbe alla capienza totale di 8500 posti, oppure, per vie traverse, con la creazione del piano antifumo che permetterà di toccare quota 6200 spettatori diminuendo il numero di posti nel settore ospiti.

A Molfetta, invece, saranno circa 200 i barlettani presenti. Botteghini aperti anche nel pomeriggio, diretta del match su Antenna Sud Extra, canale 92 del digitale terrestre e su Facebook sui canali ufficiali di Antenna Sud.

