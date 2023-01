BARLETTA – Due punti persi in Basilicata, ma la consapevolezza di poter stare al tavolo delle grandi fino alla fine. Il Barletta non sfonda il muro del Francavilla e porta a casa uno 0-0 che vale il -4 dalla Cavese e, adesso, anche il -1 dal Nardò. Terzo posto per i biancorossi, in una classifica che però resta indecifrabile e lascia aperto ogni scenario fino a maggio. Resta il rammarico di Farina.

Almeno otto le occasioni create dal Barletta, che deve lavorare sulla finalizzazione per limitare il fattore sfortuna. Biancorossi che cominciano oggi la marcia di avvicinamento al match contro il Bitonto, anticipato a sabato alle 20. Con la vendita dei mini-abbonamenti fino a fine campionato, lo stadio Puttilli si assicura il sold-out per le restanti partite. In vendita libera soltanto pochissimi biglietti di curva e tribuna. Restano a piena disposizione i mille posti di gradinata, in attesa della capienza totale.

