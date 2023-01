BARLETTA – Cosimo Cannito annuncia ufficialmente la nuova Giunta del Comune di Barletta. I quattro ingressi nella squadra tecnica dell’amministrazione sono stati formalizzati con la conferenza stampa di martedì mattina. Marcello Degennaro nuovo assessore allo sport, Elisa Spera con delega alla Polizia Locale, Anna Maria Scommegna al Personale e Rosaria Mirabello a servizi sociali, inclusione e coesione.

Restano confermati Pierpaolo Grimaldi all’Urbanistica, Giuseppe Germano al Bilancio, Lucia Ricatti ai Lavori Pubblici, Oronzo Cilli alla Cultura e il vicesindaco Giuseppe Dileo ad Istruzione e Distretto Urbano del Commercio. Cannito ha scelto di trattenere la delega all’ambiente.

Numerosi progetti già in cantiere, dall’area dell’ex distilleria alla viabilità tra periferia e centro, passando per ufficio scolastico provinciale – oggi incontro in Prefettura – e strutture sportive. Cannito l’ha definito un rimpasto fisiologico.

