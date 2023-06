Barletta, all-in su Ragno: il tecnico prende tempo fino a lunedì

BARLETTA – Barletta e Altamura restano alla finestra per il futuro di Nicola Ragno. Il tecnico, conteso dalle due biancorosse, resta vincolato al Nardò, con cui ha un contratto fino al 2024. Nel pomeriggio di venerdì, la dirigenza granata ha raggiunto l’allenatore nella sua Molfetta per discutere delle prospettive a breve termine dei salentini.

Il Nardò attende con trepidazione ciò che potrebbe emergere dalle eventuali esclusioni dalla Serie C, che potrebbero liberare posti sufficienti per ambire al ripescaggio. Indizi e sviluppi sarebbero previsti per inizio settimana, stessa deadline posta da Ragno sulla sua decisione: in caso di mancato salto di categoria, l’allenatore è certo di rimanere in Salento per tentare di conquistare il professionismo sul campo.

Qualora dovesse arrivare l’accesso d’ufficio per i granata, è molto probabile una separazione che aprirebbe le porte alle proposte di Barletta e Altamura: i murgiani avrebbero maggior fretta rispetto ai biancorossi, che invece sarebbero disposti ad attendere la decisione di Ragno fino a lunedì o martedì.

Il tecnico si aggiornerà nuovamente con il Nardò già nelle prossime ore. Il Barletta, che insegue l’allenatore molfettese da diversi giorni, aveva già avuto un colloquio anche con Vito Di Bari: incontro avvenuto nei primi giorni della settimana, ma senza ulteriori contatti a breve termine. Per i biancorossi è all-in su Nicola Ragno.

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp