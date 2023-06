Guida Blu 2023, i dati turistici nelle località della BAT

BAT – La Guida Blu 2023 di Legambiente e Touring Club ha diffuso i dati relativi alle località balneari e turistiche pugliesi. Salento e Gargano le zone più premiate con le prestigiose cinque vele, la BAT trova in Trani uno dei risultati migliori: tre per il co-capoluogo della sesta provincia pugliese, che conserva gli stessi indicatori del 2022.

Situazione invariata anche per i servizi offerti: due petali su cinque per la conservazione di territorio e paesaggio, due stelle su cinque per l’accoglienza e la sostenibilità del turismo in città attraverso le bellezze architettoniche e culturali.

Tre vele su cinque anche per le altre località costiere della BAT. Barletta con tre stelle su cinque nella sostenibilità turistica, Margherita di Savoia aggiunge il parametro dell’onda, a certificare la pulizia del litorale e il numero congruo di spiagge libere. Bisceglie vanta tre petali per la conservazione di territorio e paesaggio, aggiunge il criterio della foglia per la promozione di attività green sul territorio ma perde quello della maschera da sub, ad indicare la ricchezza di attività subacquee. Il turismo estivo parte dai nuovi parametri della costa targata BAT.

