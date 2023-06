Andria, tre sequestri della Polizia Locale per mancate autorizzazioni edilizie

ANDRIA – Tre sequestri in campo edilizio da parte della Polizia Locale di Andria. Un capannone e due unità immobiliari sul territorio del comune federiciano sono stati oggetto di controlli da parte delle autorità, su disposizione e coordinamento del GIP del Tribunale di Trani.

Dirimente l’assenza delle autorizzazioni edilizie per i locali analizzati. Il capannone in questione era privo dei titoli abilitativi di settore: tre manufatti adibiti a magazzini e deposito e cinque strutture prefabbricate della stessa proprietà sono risultati a carattere abusivo, per una superficie complessiva di 2mila mq. Il secondo e il terzo sequestro, relativi ad unità immobiliari, sono scattati nel primo caso per un ampliamento della metratura di 50 mq senza autorizzazione edilizia e nel secondo per via di manufatti costruiti sul lastrico solare.

La Polizia Locale ha effettuato sette sequestri nell’arco dei mesi più recenti. Gli ultimi tre fanno parte di 80 accertamenti edilizi predisposti dalla Procura della Repubblica di Trani, con le analisi che proseguiranno anche nei prossimi giorni.

