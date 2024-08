Barletta, al via la settimana dell’esordio in campionato

BARLETTA – Il Barletta entra finalmente nel vivo dopo un mese di preparazione atletica. Comincia dal Puttilli la settimana che porta all’esordio nell’Eccellenza 24/25, previsto domenica al Di Liddo contro l’UC Bisceglie. Biancorossi in campo per la seduta pomeridiana di martedì in via Vittorio Veneto, per un fitto programma fino alla sfida del 25 agosto contro gli azzurri.

Ultimi preparativi per mister De Candia, che nel corso dei test amichevoli contro Virtus Palese e Bari Primavera ha provato gli assetti tattici che potrebbero diventare definitivi per i match ufficiali. Si partirà dalla difesa a tre, per poi architettare la strategia offensiva in base alla scelta degli uomini in attacco. Fondamentale, ovviamente, la posizione di Strambelli dietro le punte o largo in un tridente, scelta che si ripercuoterà anche sulle decisioni relative al centrocampo.

Diverse soluzioni per il tecnico molfettese, che dovrà subito fronteggiare un inizio di stagione di spessore. Dopo l’Unione Calcio al Di Liddo, la prima al Puttilli contro il Molfetta e la trasferta del San Sabino contro il Canosa. Nel mezzo, il confronto nel primo turno di Coppa Italia di categoria contro il Bisceglie. Il mese di lavoro già effettuato può garantire un vantaggio rispetto alla concorrenza, ma le insidie sono dietro l’angolo e il lavoro è ormai la parola chiave dello spogliatoio biancorosso.

Barletta che non potrà contare sul suo pubblico nella trasferta del Di Liddo per le limitazioni logistiche dell’impianto, così come dovrà rinunciare al calore del Puttilli contro il Molfetta, a causa di una sanzione risalente alla scorsa annata che impone lo svolgimento del match a porte chiuse. Prosegue, intanto, la campagna abbonamenti che ha toccato le 300 unità.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author