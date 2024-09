Bari: ‘Violenza nel quartiere San Pasquale, sicurezza a rischio’

Gianni Romito e Marco Pesce, consiglieri del Municipio II di Bari, lanciano un grido d’allarme sulla sicurezza nel quartiere San Pasquale, chiedendo maggiore attenzione dopo un grave episodio accaduto pochi giorni fa.

Secondo quanto riportato dai consiglieri, mercoledì sera un uomo, “probabilmente straniero e armato di spranga ha fatto irruzione nel pub Fermento Beer Shop in via Giulio Pastore, mentre un dipendente stava chiudendo il locale – spiegano Romito e Pesce in una nota -. Probabilmente sotto l’effetto di alcol o droghe l’individuo, un senzatetto, ha iniziato a distruggere arredi e suppellettili, colpendo violentemente anche il dipendente, che ha riportato fratture al tarso e al metatarso”. L’aggressore avrebbe poi danneggiato alcune auto parcheggiate nei pressi del locale.

I titolari del pub hanno sporto denuncia, mentre il dipendente ferito è stato soccorso dal personale del 118. Romito ribadisce l’urgenza di un maggiore presidio da parte delle forze dell’ordine e di un monitoraggio più attento delle comunità straniere presenti sul territorio, per evitare che episodi simili possano ripetersi.

