Fiera del Levante, Leccese: ‘Respingiamo accuse di connivenza con mafie”

All’inaugurazione dell’87a Fiera del Levante, Vito Leccese, sindaco di Bari, ha pronunciato un discorso sentito, carico di ricordi personali e di impegno per il futuro della città. Leccese ha descritto la Fiera come simbolo di ripartenza e ha esaltato la pazienza e la perseveranza come valori centrali per costruire una Bari moderna e inclusiva.

“Respingiamo con forza le accuse di connivenza con le mafie”

“Per sei mesi la nostra città è stata sotto osservazione. Abbiamo collaborato con disciplina e onore, facendo tutto il possibile per aiutare gli ispettori – ha dichiarato Vito Leccese -. Se qualcosa non ha funzionato, siamo pronti a fare ammenda, ma non possiamo tollerare accuse di connivenza con la mafia: difendiamo la storia e i sacrifici di un’intera comunità”.

Appello al Governo: “Ascoltate i sindaci”

Leccese ha poi rivolto un appello al ministro Adolfo Urso, presente all’evento, chiedendo maggiore dialogo tra governo centrale e amministrazioni locali: “Serve un’alleanza civile nell’interesse dei cittadini. Siamo pronti a lavorare per completare i progetti finanziati dal Pnrr”.

Richiamo alla pace in Medio Oriente

Infine, il sindaco ha lanciato un appello per la pace tra Israele e Palestina: “Da Bari, città di pace e accoglienza, chiediamo che le armi tacciano. Riportare la pace in Palestina significa riportarla in tutto il Medio Oriente”.

