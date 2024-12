Bari, vigilante accoltellato nel villaggio di Babbo Natale

BARI – Avrebbe cercato di fermarlo perché era entrato nella casetta di Babbo Natale chiedendo soldi. Allo stop, quest’ultimo lo avrebbe accoltellato davanti ai tanti bambini presenti. È accaduto nelle scorse ore nel Villaggio di Babbo Natale allestito in piazza Umberto di Bari. Vittima un addetto alla sicurezza che è stato ferito da un uomo: aveva cercato di fermarlo dopo che era entrato nella casetta chiedendo soldi. Per il vigilante necessarie le cure del personale del 118 arrivato in pochi minuti. Le sue condizioni non sarebbero gravi. L’uomo è stato portato al comando della Polizia Locale.

