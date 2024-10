Bari, Vicari: “Dobbiamo lavorare e restare concentrati”

Ha parlato ai giornalisti presenti anche Francesco Vicari: “Magari è solo un periodo, non so. Abbiamo tutti una responsabilità e la sentiamo. In campo siamo in undici e cerchiamo comunque di migliorarci. L’intensità rimane alta e lavoriamo su ogni minimo dettaglio. Fuorigioco e Var? Una situazione che non ci è stata spiegata bene. Quanto alla Carrarese credo sia una buonissima squadra, ha fatto il suo”.

E ancora: “I pareggi hanno un peso positivo, dobbiamo essere bravi noi ad accelerare anche con qualche vittoria in più. Siamo dispiaciuti per questo ma dobbiamo fare di più. La difesa? Ha grandi meriti e fa un buon lavoro, ma il lavoro di squadra è collettivo ed anche gli altri hanno meriti e demeriti”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author