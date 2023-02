BARI – Quattro emendamenti e poi il via libera a 420 interventi di cui 262 (62%) prevedono almeno una spesa nel primo anno e i restanti 158 (38%) nel secondo e terzo anno. Il nuovo piano triennale delle opere pubbliche di Bari – il decimo dell’era Decaro – è diventato realtà con l’approvazione in Consiglio per la prima volta dopo un solo mese del primo anno di programmazione, in anticipo rispetto a quanto accaduto negli scorsi anni. La dimensione economica per il triennio 2023-2025 è pari a oltre 1,2 miliardi di euro di opere pubbliche: di queste oltre 500 milioni di euro previsti per gli interventi nel 2023, 682 milioni di euro nel 2024 e 91 milioni di euro nel 2025 (7%).

