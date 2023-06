BARI – Venti treni straordinari per Un’offerta complessiva di 65 mila posti nel primo weekend di luglio, rivoltai non solo ai pugliesi ma anche ai turisti che si trovano in regione e che potranno raggiungere Polignano comodamente in treno senza utilizzare l’auto. In occasione del Red Bull Cliff Diving – la competizione internazionale di tuffi più famosa al mondo – in programma sabato 1 e domenica 2 luglio a Polignano a Mare, il Regionale di Trenitalia Puglia metterà a disposizione treni straordinari, d’intesa con la Regione Puglia. Per omaggiare il decimo anniversario della competizione, il Regionale di Trenitalia Puglia ha personalizzato uno dei moderni treni Pop con immagini che richiamano la gara e il panorama di Polignano e dei tuffatori. Da domani il convoglio dedicato alla Red Bull Cliff Diving circolerà sulle linee regionali e si potrà ammirare nelle stazioni da cui transiterà.

