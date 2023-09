Bari: ufficiale l’arrivo di Achik dall’Audace Cerignola

Il Bari comunica di aver acquisito a titolo definitivo dalla Società Sportiva Audace Cerignola i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Ismail Achik (30.07.00, Casablanca, Marocco); l’attaccante marocchino ha firmato fino al giugno 2027.

“Passato dai tornei estivi cittadini di Cutro alle giovanili del Rende, le qualità del fantasista marocchino attirano l’attenzione di mister Modesto che lo fa esordire in prima squadra nel campionato ’18-’19 – si legge nel comunicato di presentazione diffuso dal club – Dopo i prestiti in Sedie D a Castrovillari e Roccella, nella stagione ’20-’21 comincia la sua avventura all’Audace con cui conquista, la stagione successiva, una storica promozione in Serie C insieme al compagno di squadra Medhi Dorval; con i gialloblù Achik vanta un totale di 111 partite condite da 23 reti e 27 assist”.

