Cerignola, si riparte dal fortino del “Monterisi”

CERIGNOLA – Il Cerignola riparte dal suo fortino, da un “Monterisi” quasi inespugnabile nelle ultime stagioni. Il Messina dovrà far fronte, infatti, alla striscia d’imbattibilità casalinga dei gialloblù: nove gare senza perdere in cui si è costruito un percorso fantastico, culminato con il 4-1 nella gara d’andata contro il Foggia al primo turno nazionale play-off. Nel 2023 gli ofantini hanno sempre segnato tra le mura amiche, 13 partite per un totale di 31 gol ed una media punti quasi da promozione diretta. L’impatto di questo dato aumenta se considerata la classifica per gare interne dello scorso campionato: il Cerignola ha macinato ben 40 punti al “Monterisi”, figurando terza alle spalle delle due corazzate Catanzaro e Crotone.

In Puglia è il secondo incrocio tra i professionisti tra Audace e Messina, il primo sorride ai padroni di casa: l’8 ottobre del 2022 Achik, prossimo al trasferimento al Bari, D’Andrea e Malcore firmarono un secco 3-0. Cerignola che ha poi replicato il successo anche in terra siciliana, vincendo di misura grazie alla rete di Ruggiero. Dato sconfortante per i biancoscudati, senza gol in trasferta dal 19 marzo scorso.

È una sorta d’incontro tra allievo e maestro quello tra Tisci e Modica, i due tecnici protagonisti di questo Cerignola-Messina. L’attuale tecnico dei pugliesi era un fedelissimo dell’Avellino che nella stagione 2003/2004 fu allenato dal duo Zeman-Modica, retrocedendo poi dalla B alla C.

Procede intanto la prevendita, affiancata dalla chiusura della campagna abbonamenti che ha raggiunto le 985 tessere. Attesi, al momento, circa 150 tifosi siciliani. Al “Monterisi”, dunque, è prevista un’ottima cornice di pubblico.

