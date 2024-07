Bari, tutto fatto per Olivieri. In arrivo anche Chajia e Manzari

Bari scatenato sul mercato, a poche ore dall’inizio del ritiro di Roccaraso. Quella di giovedì è stata la giornata dell’ufficialità dell’arrivo di Lorenzo Sgarbi: l’attaccante, proveniente da una buona annata in C con l’Avellino, approda in biancorosso con la formula del prestito dal Napoli. Per lui, che ha raggiunto i nuovi compagni di squadra direttamente in ritiro, subito primi allenamenti sotto la guida di mister Longo.

Ma non è finita qui. Già, perché il tandem composto da Magalini e Di Cesare, si appresta a chiudere altre operazioni: si aggregherà al gruppo biancorosso nelle prossime ore anche Giacomo Manzari, barese doc, attaccante classe 2000 in arrivo a titolo definitivo dal Sassuolo e potenzialmente annoverabile come calciatore bandiera dopo tutta la trafila del settore giovanile svolta nella società della sua città; al suo fianco, tutto fatto anche per Moutir Chajia e per Andrea Olivieri: il primo, duttile centrocampista classe 1998, arriva dal Como e ritrova Longo, suo allenatore in riva al Lago, mentre il secondo, esterno destro offensivo classe 2003 adattabile però anche come laterale di centrocampo, giunge in Puglia dall’Atalanta e riabbraccia Magalini, suo direttore sportivo al Catanzaro nella scorsa stagione. Per la porta invece un accordo definitivo ancora non c’è, ma l’indiziato numero uno per la successione di Brenno resta Sorrentino del Monza.

Capitolo ritiro: doppia seduta di lavoro per Vicari e compagni che, nel loro primo giorno a Roccaraso, si sono allenati sotto lo sguardo vigile del presidente De Laurentiis che rimarrà con loro anche nella giornata di venerdì, con in programma un’altra doppia seduta.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author