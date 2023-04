BARI – Tutto pronto per la nuova stagione di Torre Quetta. Dopo il rinvio causa maltempo a Pasquetta, la seconda spiaggia dei Bari è pronta ad accogliere baresi e non con una giornata di festeggiamenti e un cartellone ricco di appuntamenti per grandi e piccini, tra animazione, spettacoli, musica e deejay set. Durante tutta la giornata, in diverse zone della struttura, ci saranno dimostrazioni, sportive e culturali. Tutti i chioschi saranno aperti e pronti a offrire le loro specialità food&drink. Tante le novità in programma per la stagione estiva – assicurano i gestori – e per superare le polemiche dello scorso anno, una cosa è certa: i prezzi saranno contenuti e la disinfestazione è già iniziata.

Condividi su...



Linkedin

email