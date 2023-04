Bankitalia: ‘Rischio infiltrazioni criminali in economia pugliese’

“Rischio e pericolo esistono sempre quando ci sono soldi”. Lo dichiara Sergio Magarelli, direttore della sede di Bari della Banca d’Italia, a margine della presentazione del progetto “In viaggio con la banca d’Italia”. Il riferimento è all’allarme relativo alle infiltrazioni della criminalità nelle aziende pugliesi, legato anche ai fondi del Pnrr.

“Tutte le organizzazioni illegali, non solo quelle criminali ma anche la pubblica amministrazione che si lascia catturare da questi fenomeni, hanno uno scopo fondamentale: rendere spendibili alla luce del sole i flussi finanziari che provengono da attività criminali e illegali. Conquistare quel consenso sociale che in questo periodo, dopo le grandi tragedie che ci hanno afflitti, è diventato accessibile mai come prima e neanche a caro prezzo per queste organizzazioni”, aggiunge Magarelli

“La difesa sta nella nostra capacità di presidiare e limitare questi rischi creando una barriera nell’ambito di tutto il sistema legale, sorvegliando i flussi finanziari e le loro provenienze. Ma sta anche nella diffusione della consapevolezza e della conoscenza, che sono le pietre angolari per creare la cittadinanza consapevole e attiva”.

