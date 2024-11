Bari, terza edizione di Visioni e Realtà Doc

BARI – Cinque serate per cinque proiezioni e un confronto sui temi analizzati. Terza edizione di “Visioni E Realtà Doc – Gli Sguardi, Le Storie”, la rassegna, quest’anno declinata sul tema “Oltre il confine”, organizzata dall’associazione Presìdi del Libro, ideata e curata dal critico cinematografico Oscar Iarussi.

Fino al 26 novembre, l’anchecinema sarà la location delle proiezioni di documentari e film e – a seguire -vedrà anche la conversazione con l’autore sul libro che ha ispirato la pellicola in visione, seguite dagli incontri tra i registi e un critico cinematografico o un esperto delle tematiche trattate.

In rassegna la proiezione del film “Alla Rivoluzione sulla due cavalli” per la regia di Maurizio Sciarra, tratto dall’omonimo romanzo di Marco Ferrari.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author