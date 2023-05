Bari: tenta di rubare un ciclomotore, arrestato minorenne

BARI – Un minorenne intento a rubare un ciclomotore è stato fermato dalla Polizia Locale di Bari, in servizio nel turno serale, di transito via Manzoni. Il giovane, già noto per altri trascorsi delinquenziali, era intento ad armeggiare con un cacciavite in corrispondenza di un ciclomotore in sosta, svitando una vite di fissaggio dello scudo anteriore, al fine di sollevarlo con le mani e poi portare via il mezzo. Dopo un inseguimento concluso in via Principe Amedeo il giovane è stato fermato ed accompagnato al Comando di Via Aquilino e in seguito

alll’istituto penale per minorenni di Bari con le accuse di tentato furto e danneggiamento di un ciclomotore e di resistenza a pubblico ufficiale.

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp