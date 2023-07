Bari: temperature impossibili in cucina, McDonald’s chiude

Dopo le proteste dei lavoratori e l’annunciato sciopero di oggi, domenica 23 luglio, per le temperature insostenibili che si sviluppano in cucina senza “un impianto di condizionamento adeguato”, McDonald’s ha deciso di chiudere al pubblico il locale di via Sparano a Bari.

Lo rende noto la Cgil che esprime grande soddisfazione per la decisione aziendale. “Dopo la dichiarazione di sciopero dei lavoratori l’azienda ammette le temperature proibitive all’interno del ristorante e dà ragione al sindacato. Si resta chiusi in via Sparano perché le temperature non consentono il lavoro in condizioni di sicurezza”, spiega il sindacato in una nota.

La Cgil mantiene comunque “lo stato di agitazione di tutto il personale e lo sciopero con sit in previsto dalle ore 21.00 di stasera alle ore 23 a Casamassima dove l’azienda ha, al momento, deciso di lasciare aperto il ristorante sostenendo che le condizioni siano diverse e gli impianti siano in condizione di fronteggiare il caldo”.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp