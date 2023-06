Bari-SudTirol da record: oltre 50mila spettatori

Saranno oltre 50mila i tifosi presenti al “San Nicola” per Bari-SudTirol, semifinale di ritorno dei playoff di Serie C. “Sfondato il muro dei 50mila al San Nicola e record stagionale di Serie B abbattuto!”. Si legge in una nota del Bari. “Il precedente, detenuto sempre dall’ ‘Astronave’, fermo ai 48.877 di Bari-Genoa del 26.12.22”.

“Un appuntamento imperdibile quello di questa sera per il Bari di mister Mignani che si gioca contro il Sudtirol l’accesso alle Finali per la Serie A in programma l’8 e l’11 giugno. Si parte dall’1-0 in favore degli altoatesini maturato cinque giorni fa al ‘Druso’, ma a spingere i biancorossi, a cui basta una vittoria per passare il turno, ci saranno più di 50.000 tifosi, che, nonostante il giorno festivo e possibile weekend lungo, hanno deciso di rimanere al fianco della squadra per provare a spingerla versa l’impresa”.

“Oltre allo spettacolo sugli spalti e in campo, nel pre gara e nell’intervallo in programma momenti di intrattenimento, musica, esibizioni canore e light show”.

