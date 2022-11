Condividi su...

BARI – Di Cesare e Salcedo riprendono il Sudtirol. Il Bari pareggia 2-2 con la formazione altoatesina prima della sosta e continua il digiuno di vittorie che dura dalla trasferta di Venezia. Nel pari, però, ci sono tante cose da salvare.

Mignani rivoluziona l’undici iniziale. Ceter e Vicari danno foifait. In difesa c’è Zuzek, a centrocampo Mallamo con Maita play. Bellomo mezzala sinistra con Salcedo dietro Antenucci e Scheidler. Cheddira, convocato dal Marocco per il mondiale, è in panchina.

Bari vicino al gol dopo 8 minuti. Antenucci offre un pallone invitante a Salcedo, la cui conclusione viene deviata in angolo dalla difesa ospite. All’11’ Rover sfiora il vantaggio con una conclusione a giro che si stampa sul palo. Passa il Sudtirol dieci minuti più tardi. Cambio di gioco da destra, Belardinelli secondo il var tiene il pallone in campo e crossa per Tait che la schiaccia di testa in rete. Il direttore di gara prima annulla, poi convalida tra le proteste con l’aiuto della tecnologia. Un quarto d’ora più tardi il Sudtirol raddoppia. Contatto dubbio Pucino-Berra. La sfera arriva a Belardinelli che crossa sulla testa di Odogwu che batte ancora Caprile. Reagisce il Bari. A 2’ dal termine del primo tempo Bellomo pesca la testa di Di Cesare che trova il suo primo gol in campionato. Il Bari entra in campo nella ripresa con un altro piglio. Al quarto d’ora Scheidler scheggia la traversa da centro area. Al 20’ Salcedo trova un grandissimo gol calciando al volo da destra ad incrociare su assist di Ricci. Botta e risposta tra il 36’ e il 38’: prima Poluzzi chiude la porta ad Antenucci, poi Carretta da posizione favorevole calcia di pochissimo a lato dopo aver saltato Ricci. Il Bari ci prova nei minuti finali senza successo. Finisce 2-2 e adesso la sosta prima della trasferta di Como.