Condividi su...

Linkedin email

BARI. Mister Mignani commenta cosi il pareggio del Bari contro il Sudtirol. “La partita – ha detto – è stata molto intensa, molto tosta. Conoscevamo bene il Sudtirol, forse meglio dei miei giocatori. E’ una squadra fisica, organizzata ed i risultati utili che sta facendo lo testimoniano. Risultato giusto? E’ una partita che sarebbe potuta finire in tutti i modi. Prendiamo questo come un punto d’oro, guadagnato. La squadra ha avuto un’ottima reazione. Cheddira? Non si sentiva libero mentalmente, in settimana aveva avuto dei posti di un intervento subito a Benevento e negli ultimi due giorni aveva provato a fare qualcosa. Non c’è stato bisogno di lui. Abbiamo cercato di muovere la palla, provando ad aprire dei giocatori in fase di costruzione, con Bellomo e Salcedo. Qualcosa ci è riuscito, sulla catena di destra siamo ad esempio andati al cross più volte. Meno, invece, sulla catena di sinistra. E’ stata una partita equilibrata”.