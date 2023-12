Bari, solidarietà: i carabinieri a Oncoematologia pediatrica del Policlinico

BARI – I carabinieri del Comando Provinciale di Bari e i volontari dell’associazione “A.Ge.B.E.O. e Amici di Vincenzo Odv” hanno incontrato i bambini ricoverati nel Reparto di Oncoematologia Pediatrica del Policlinico di Bari, nella volontà condivisa di estendere un messaggio di solidarietà e di speranza ai bambini in cura, in occasione delle prossime festività natalizie.

Alla presenza del dottor Nicola Santoro, responsabile dell’Uoc Oncoematologia Pediatrica e dei volontari dell’associazione “A.Ge.B.E.O. e Amici di Vincenzo Odv”, diretti dalla vice presidente nonché responsabile dei volontari, Isabella Spada, una rappresentanza di carabinieri della Stazione di Bari Picone e del Nucleo Radiomobile di Bari ha incontrato circa 30 bambini, allestendo per l’occasione un parco veicoli con autovetture utilizzate dall’Arma nei servizi di pronto intervento e di controllo del territorio. L’iniziativa ha consentito ai piccoli di “trasformarsi” per un giorno in giovani carabinieri, salendo a bordo delle Alfa Romeo “Giulia” e “Tonale”, quest’ultima recentemente assegnata ai Nuclei Radiomobile d’Italia, oltre che conoscere il cane “Zak” del Nucleo Carabinieri Cinofili di Modugno, esibitosi in un’attività dimostrativa di ricerca di esplosivi.

