Bari: Si masturba davanti a una chiesa, arrestato

Nel pomeriggio di venerdì 3 febbraio, verso le ore 16.00, durante il pattugliamento della Piazza Cesare Battisti, a seguito di segnalazioni di presunti atti osceni in luogo pubblico da parte di un uomo di nazionalità straniera, una pattuglia della Polizia Locale di Bari è intervenuta in Piazzetta dei Frati Cappuccini.

Raggiunto in pochi minuti il luogo segnalato, in prossimità dell’ingresso della Chiesa Santa Croce era presente un gruppo di persone, composto da adulti e bambini, che attiravano l’attenzione degli agenti, indicando l’esatta posizione di un soggetto che sulle gradinate della Chiesa Santa Croce, in posizione supina, era intento a masturbarsi nonostante il luogo frequentato da minori.

Nonostante la presenza degli agenti e l’invito perentorio a interrompere l’atto, l’uomo, un giovane originario di un paese extra UE, non ha smesso.

Sopraggiunta una seconda pattuglia in soccorso, l’extracomunitario è stato accompagnato al Comando, dove è stato identificato e segnalato. Sentito il magistrato di turno, data la gravità dei fatti accaduti, è stato arrestato e portato nel carcere di Bari. Dovrà rispondere di atti osceni in luogo pubblico nelle immediate vicinanze di un luogo di culto e di plesso scolastico in presenza di minori.

Il cittadino straniero risulta gravato anche da numerosi reati contro la persona e un provvedimento di espulsione dal territorio italiano.

